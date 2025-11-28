Assemini si prepara a un nuovo appuntamento di grande richiamo: per l’edizione 2025 di Aspettiamo Capodanno, in programma il 28 dicembre allo stadio di Santa Lucia, il nome scelto è quello di Ghali, tra gli artisti più apprezzati e innovativi della musica italiana. Dopo il successo dello scorso anno, il Comune punta nuovamente su un evento di forte impatto, capace di richiamare un vasto pubblico.

I dettagli completi saranno resi noti nelle prossime settimane, ma alcune informazioni chiave sono già confermate. I cancelli apriranno alle 20:30, saranno disponibili 5.000 posti gratuiti e l’ingresso richiederà la prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. I biglietti verranno messi online a breve, con annuncio e link diffusi attraverso i canali social istituzionali.

A comunicare ufficialmente la presenza di Ghali è stato il sindaco di Assemini, Mario Puddu, con un post pubblicato su Facebook.