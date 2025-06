Urla, parolacce, bestemmie e oggetti, in particolare spazzatura, lanciati fino a tarda notte, come raccontano alcuni residenti, fino anche alle due del mattino, turbano la quiete della zona nei pressi dei portici, tra via Corsica e via Monte Altari a Iglesias, nelle vicinanze del centro storico cittadino e di fronte a diverse attività commerciali.

Una situazione che pare durare ormai da anni secondo chi abita in zona da tempo, soprattutto nei mesi estivi, in quanto gli autori di tanto baccano sarebbero giovani e giovanissimi, che sicuramente dopo la fine dell'anno scolastico sentono il desiderio di stare fuori casa fino a tardi, ma in questo caso i comportamenti goliardici hanno davvero superato i limiti.

In particolare, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno, i ragazzi hanno lasciato bottiglie vuote, bicchieri di plastica, numerosi fazzolettini sporchi, casse di birra vuote e persino un tavolo di dubbia provenienza lasciato sul posto con alcune bottiglie sopra, oltre a tanta sporcizia e degrado, senza contare il disagio causato sia dai rifiuti che dal chiasso, per i residenti, molti dei quali anziani, e per i proprietari delle attività commerciali.