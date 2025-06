Quarantacinque donazioni sono state effettuate sabato 21 giugno presso la sezione Avis di Bonorva, con due donatori speciali che si sono distinti come eroi della solidarietà.

Presso la sede di via A. Sanna, l'evento non solo ha offerto la possibilità di aiutare coloro che ne hanno bisogno e di salvare vite, ma è stato anche un momento significativo in cui due soci storici, Peppino Sassu e Giovanni Sanna, hanno concluso con onore la loro carriera di donatori. Entrambi hanno superato le 100 donazioni e raggiunto l'età massima consentita per donare, lasciando un segno indelebile di generosità e impegno nella comunità.

L'Avis di Bonorva, presieduta da Angelo Solinas, li ringrazia con tutto il cuore e li ha omaggiati con una medaglietta di riconoscimento, "Una giornata importante per la nostra sezione Avis - afferma ai nostri microfoni il presidente -.Peppino e Giovanni hanno contribuito a salvare numerose vite, incoraggiando altri a emularne l'esempio. Purtroppo, in Sardegna, l'emergenza dovuta alla scarsità di donazioni di sangue persiste, ed è quindi fondamentale che tante altre persone compiano questo grande gesto di solidarietà e amore nei confronti del prossimo", conclude Angelo Sanna.