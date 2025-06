Il caldo da record non ferma le attività dell'Avis Comunale di Sassari, che prosegue le sue iniziative anche nel periodo estivo, concentrandosi sulla donazione di sangue per contrastarne la carenza che diventa sempre più critica, soprattutto in Sardegna, e permettendo di salvare tante vite, perché la solidarietà non va e non deve andare in vacanza.

Tante novità, quindi, durante questa torrida estate 2025, in cui la sezione comunale di Sassari ha deciso di lanciare una campagna, "Tutti al mare con Avis", in collaborazione con Lido sardegna e Silver Beach, che premia i donatori con una giornata di relax presso la spiaggia di Platamona, nello stabilimento Lido Sardegna.

"Dal mese di luglio fino ad agosto 2025, l'Avis Comunale metterà in palio, tramite estrazioni settimanali, il noleggio di un ombrellone con due lettini, incluso il parcheggio, da utilizzare nei martedì al Lido Sardegna - spiega ai microfoni di Sardegna Live la presidente dell'Avis comunale di Sassari, Piera Pinna -. Il fortunato vincitore avrà inoltre diritto a un drink di benvenuto o a una colazione offerta dal Silver Beach Platamona. Le estrazioni si terranno ogni sabato mattina tra coloro che hanno donato nella settimana precedente, e il premio dovrà essere usufruito il martedì successivo alla vincita. L'iniziativa coincide con l'inizio ufficiale dell'estate il 21 giugno, con la prima estrazione prevista per il 28 giugno, che riguarderà la giornata di martedì 1° luglio".

"Sperando in un'ampia partecipazione, in tante donazioni e soprattutto prime donazioni, l'Avis Comunale di Sassari augura a tutti buone vacanze, ma sempre con un occhio di riguardo verso la solidarietà", conclude la presidente.