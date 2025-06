In occasione della Giornata Mondiale della Donazione di Sangue, che si terrà il 14 giugno 2025, la ASL SulcisIglesiente incoraggia tutti i cittadini a recarsi presso i Centri Trasfusionali di Carbonia e Iglesias per compiere un gesto di solidarietà e responsabilità sociale che potrebbe fare la differenza per molte persone. Con lo slogan "Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite", viene sottolineato l'importante impatto che i donatori di sangue hanno sulle vite di coloro che ne hanno bisogno, celebrando la potenza della comunità e della solidarietà nel salvare vite umane attraverso la semplice azione di donare sangue.

Gli obiettivi della campagna di quest'anno sono volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgente necessità di donazioni di sangue e plasma, incoraggiare sia i donatori abituali che potenziali a donare regolarmente per garantire un costante e adeguato approvvigionamento di sangue, evidenziare gli effetti positivi dei donatori di sangue sulla salute e il benessere degli altri e promuovere i valori di solidarietà, compassione e universalità.

I Centri Trasfusionali di Carbonia (Ospedale Sirai) e Iglesias (Ospedale CTO) saranno aperti sabato 14 giugno dalle 8:00 alle 12:30 per accogliere i cittadini donatori, che riceveranno un piccolo omaggio in segno di riconoscimento in questa giornata speciale. La donazione è sicura e, contemporaneamente, verranno effettuate gratuitamente analisi importanti per monitorare lo stato di salute dei donatori.