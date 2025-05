La salvaguardia dei nidi e la protezione dei giovani uccelli sono "atti illegali". EARTH ha fatto appello al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, chiedendo "un'ordinanza urgente per salvare migliaia di rondini, rondoni e balestrucci".

L'organizzazione ha sottolineato "l'importanza di interventi immediati per preservare gli habitat naturali, politiche ambientali che considerino la fauna selvatica e monitoraggi scientifici per prevenire l'estinzione silenziosa". Un recente studio condotto dall'Università degli Studi di Milano ha evidenziato che le rondini stanno diventando più piccole a causa del degrado degli habitat, della scarsità di risorse e dei cambiamenti climatici. Nonostante siano specie protette con sanzioni severe per la loro distruzione, "i nidi vengono ancora abbattuti durante lavori di ristrutturazione o per ignoranza".

Leila Delle Case di EARTH ha ribadito che queste azioni sono "illegali e dannose per specie a rischio di estinzione". L'associazione ha sottolineato l'importanza di evitare qualsiasi attività che possa disturbare o distruggere i nidi. EARTH ha proposto un progetto chiamato APUS Tracker, un'applicazione che mira a sensibilizzare sul tema, mappare i nidi e proteggere le colonie di rondini, rondoni e balestrucci da atti vandalici. Grazie a questa app, è possibile segnalare nidi singoli, colonie e uccelli in difficoltà. Igor Caddeo, volontario di EARTH a Cagliari, ha richiesto al sindaco un'ordinanza per proteggere i nidi di queste specie, includendo la "collaborazione dell'amministrazione nel far rispettare le normative vigenti, il divieto di distruzione anche durante il periodo migratorio e la sostituzione dei nidi distrutti con nidi artificiali approvati dalle associazioni animaliste durante la stagione autunnale e invernale".

"È importante ricordare conclude - Igor Caddeo volontario di EARTH Cagliari - che anche i nidi di tutte le altre specie sono tutelati. La direttiva europea n. 2009/147 vieta i tagli di rami e alberi nel periodo di nidificazione degli uccelli e la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma, prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi. Il periodo di nidificazione inizia da Marzo e prosegue fino ad Agosto. In questo periodo non si possono eseguire potature di alberi, arbusti e siepi".