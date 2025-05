Il Comune di Sassari ha ottenuto per la quinta volta consecutiva tre Bandiere Blu, riconosciute dalla Foundation for Environmental Education (Fee), per le spiagge di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas. Questo prestigioso premio internazionale è dedicato alle località balneari che si distinguono per la gestione sostenibile del territorio. La cerimonia di assegnazione si è tenuta oggi a Roma.

Per essere candidata alla Bandiera Blu 2025, Sassari ha redatto un Piano di Azione per la Sostenibilità approvato dalla Giunta a febbraio. Questo piano contiene misure sociali, ambientali ed economiche a livello locale per promuovere uno sviluppo che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta.

Le spiagge sassaresi inizieranno la stagione Bandiera Blu il 1° luglio e termineranno il 31 agosto, offrendo tutti i servizi e soddisfacendo i requisiti richiesti. Gli standard da rispettare includono la qualità delle acque, l'efficienza della depurazione delle acque reflue, la conservazione degli ecosistemi marini, la pulizia della spiaggia e la gestione dei rifiuti.

La Fee Italia valuta le candidature dei Comuni attraverso un rigoroso processo di selezione basato sul rispetto dei criteri stabiliti dal programma Bandiera Blu. Questo riconoscimento rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e la qualità delle destinazioni turistiche balneari.