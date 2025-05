Le richieste di passaporto effettuate presso i 7 uffici postali autorizzati di Sassari hanno superato le 150 unità da quando il servizio è stato attivato il 18 dicembre. Oltre ai già menzionati uffici postali di Sassari Centro, Sassari 3, Sassari 4, Sassari 5, Sassari 7, Campanedda e Li Punti, la possibilità di richiedere il passaporto è disponibile in altre 85 sedi della Sardegna Settentrionale e sarà estesa a tutti gli uffici postali dell'isola, inclusi quelli dei comuni con più di 15mila abitanti.L'introduzione del servizio passaporti fa parte del progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali", frutto di una convenzione tra Poste Italiane, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'obiettivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Il servizio si distingue per la comodità offerta ai cittadini residenti o domiciliati in tali comuni, che possono avviare la procedura di richiesta o rinnovo del passaporto direttamente presso l'ufficio postale, evitando di recarsi in questura e avendo la possibilità di ricevere il documento direttamente a casa.

“Il nuovo servizio – spiega Manuela Secchi, direttrice dell’ufficio postale di via Brigata Sassari – è stato accolto in modo molto positivo dai nostri clienti. Tanti hanno apprezzato il fatto di potersi rivolgere a noi, in ufficio postale, per richiedere questo documento così importante: ci conoscono perché frequentano la nostra sede e questo, in qualche modo, li mette a loro agio. Sono stati molti anche i cittadini che, attratti da questa nuova possibilità, sono entrati in ufficio postale per la prima volta. Inoltre, oltre un terzo di coloro che hanno richiesto il passaporto nella nostra sede, nonostante le distanze dalla Questura non siano proibitive, ha scelto di ricevere il nuovo documento a domicilio, tramite il servizio di recapito di Poste Italiane: una comodità in più per risparmiare tempo”.

“Ho saputo del servizio da una mia cara amica - commenta Maria Cugusi, tra le prime clienti a effettuare la richiesta di passaporto nell’ufficio postale di Sassari Centro – e ho potuto verificare di persona l’efficienza e l’efficacia del servizio gestito da una squadra di persone disponibili e molto preparate. In quindici giorni ho ottenuto il passaporto. Indubbiamente un ottimo servizio per i cittadini sassaresi.”

Effettuare la richiesta del passaporto è un procedimento semplice e rapido. Nei 7 uffici postali cittadini, è sufficiente prenotare un appuntamento tramite il sito poste.it o l'app "Poste Italiane". Per le altre sedi della Sardegna Settentrionale abilitate al servizio, basta presentarsi direttamente allo sportello o richiedere il ticket presso il gestore delle attese, consegnando all'operatore del proprio comune un documento d'identità valido, il codice fiscale, due foto, pagare il bollettino da 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. Nel caso di rinnovo, sarà necessario fornire anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto. Grazie alla tecnologia di Poste Italiane, l'operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del richiedente (impronte digitali e foto) per poi inviare la documentazione all'ufficio di Polizia competente.