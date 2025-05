Quattro macchine elettriche per bambini sono state donate ai reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell'Aou di Sassari, trasformando i corridoi dell'ospedale in percorsi di gioco per i giovani pazienti. Autoelegance, concessionaria Mercedes-Benz di Sassari e Olbia, ha fornito i modellini funzionanti alimentati da batterie 24V, che includono due versioni della Classe G63 AMG (rossa e bianca) e due esemplari di CLS 350 AMG (bianco e fucsia). Le auto sono state consegnate nella biblioteca della Pediatria, al secondo piano della palazzina Materno infantile dell'Aou.

Due verranno utilizzate nel reparto di Pediatria, diretto dal dottor Gianfranco Meloni, mentre le altre due saranno destinate alla Chirurgia Pediatrica, guidata dal professor Francesco Saverio Camoglio. Presenti alla consegna erano i direttori dei reparti, la direttrice della struttura Affari generali, legali e comunicazione dell'Aou, la dottoressa Marina Iole Crasti, e la coordinatrice infermieristica, la dottoressa Anna Maria Zara. Le auto potranno essere utilizzate anche durante il trasferimento dei bambini verso la sala operatoria nel reparto di Chirurgia Pediatrica, offrendo un momento più familiare e rassicurante anziché teso.

"Accompagnare un bambino in sala operatoria a bordo di una macchinina con il sorriso, significa anche trasformare l'ansia in un'avventura rassicurante - spiega Camoglio -. È un segno semplice ma forte, capace di trasformare l'ansia in sorriso e di rendere più lieve anche il momento più delicato".

In Pediatria, invece, i piccoli potranno utilizzare le mini auto negli spostamenti interni, come quelli verso l'aula della 'Scuola in ospedale', rendendo meno monotone le giornate di degenza. "Il gioco resta uno strumento fondamentale nella quotidianità dei bambini - sottolinea Meloni -. Portare un po' di normalità all'interno dell'ospedale significa anche offrire conforto e serenità".