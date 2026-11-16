Circa 150 persone saranno trasferite dal Centro di accoglienza di Monastir verso altre strutture della Penisola. Le operazioni sono iniziate questa mattina e rappresentano un primo intervento per ridurre le presenze nella struttura. A darne notizia è il Comune, che segue l'evoluzione della situazione e torna a sollecitare un coinvolgimento più incisivo delle istituzioni per affrontare le criticità legate alla gestione del centro e alla sicurezza del territorio.

"Sono in corso da questa mattina le operazioni di alleggerimento del Centro di accoglienza di Monastir, con il trasferimento di circa 150 ospiti verso altre strutture della Penisola. L'Amministrazione comunale segue con attenzione l'evolversi della situazione e conferma il proprio impegno, a tutti i livelli istituzionali, affinché si concretizzino ulteriori interventi e vengano portate avanti tutte le azioni necessarie a mettere al centro la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio", si legge nella nota diffusa dall'amministrazione.

La sindaca Paola Ugas considera il trasferimento un passaggio significativo, ma sottolinea: "Non può essere considerato un punto di arrivo. Il lavoro deve proseguire". Ugas richiama in particolare la necessità di individuare soluzioni durature, evidenziando come il Comune non possa farsi carico autonomamente delle conseguenze di una situazione che coinvolge diversi aspetti, dalla sicurezza alla gestione dell'accoglienza, fino agli equilibri del territorio.

"Monastir non ha la capacità né le condizioni per sostenere da sola le ricadute di una situazione complessa, che riguarda la sicurezza, la gestione dell'accoglienza e l'equilibrio del territorio. Servono interventi strutturali, responsabilità condivise e un impegno costante da parte di tutte le istituzioni competenti. Come Amministrazione e come sindaco, continueremo a essere presenti in ogni sede istituzionale per difendere la nostra comunità e il nostro territorio, affinché siano garantite risposte concrete a Monastir, sicurezza ai cittadini e condizioni adeguate per gli operatori e per le forze dell'ordine che quotidianamente svolgono il proprio lavoro", afferma la prima cittadina.

L'amministrazione comunale ribadisce dunque la volontà di proseguire il confronto con gli organismi competenti, chiedendo che al trasferimento avviato oggi seguano ulteriori misure. L'obiettivo dichiarato è arrivare a una gestione sostenibile della struttura, garantendo al contempo la sicurezza della comunità locale e condizioni di lavoro adeguate per il personale impegnato quotidianamente nel centro.