Un secolo di vita, ricordi ed emozioni: la signora Rosaria Porceddu, nuova centenaria di Cagliari, ha festeggiato lo scorso venerdì, 13 novembre 2026, il traguardo dei 100 anni circondata dall'affetto dei suoi quattro figli, Elena, Giorgio, Roberta e Sissi, e dei quattro nipoti.

Nata il 13 novembre 1926, la signora Rosaria porta con sé una storia lunga un secolo. Tra gli episodi che ama raccontare ai suoi cinque pronipoti c'è il periodo della Seconda guerra mondiale, quando, a partire dal 1943, fu costretta a lasciare Cagliari per rifugiarsi a Nurri insieme ai fratelli e alle sorelle, sette in tutto, a causa dei bombardamenti.

Con la fine della guerra arrivò il ritorno nella città natale e, nel 1949, il matrimonio con il signor Pisano. Insieme hanno vissuto gli anni della rinascita e della ricostruzione di Cagliari, diventando testimoni di una stagione difficile, ma anche di speranza e ripartenza.

Un compleanno speciale, accompagnato anche da un pensiero commosso alla sorella gemella, scomparsa poco tempo fa, con la quale Rosaria ha condiviso una parte importante del proprio cammino.

A portare gli auguri dell'Amministrazione comunale è stato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che ha voluto rendere omaggio alla centenaria con queste parole: "La signora Rosaria è un esempio di dedizione alla famiglia, creata in un momento difficile per l’Italia e per Cagliari ma tirata su con amore e impegno: a lei gli auguri di tutta la sua città".