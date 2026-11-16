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Nuova ondata di email contenenti minacce di attentati dinamitardi indirizzate a istituti scolastici di diverse città italiane. Nella giornata di lunedì 16 novembre sono arrivate nuove comunicazioni di posta elettronica con la minaccia della presenza di ordigni esplosivi all'interno degli edifici.
"Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio - si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi - L'esplosione avverrà tra 40 minuti".
Secondo quanto si apprende, al momento le autorità stanno applicando le disposizioni previste dalla direttiva del Viminale. Non è stata quindi disposta l'evacuazione degli istituti scolastici interessati.
Si tratta di nuove comunicazioni che ripropongono modalità e firma già comparsi nelle segnalazioni dei giorni scorsi. Le verifiche e la gestione delle segnalazioni proseguono secondo le indicazioni delle autorità competenti.