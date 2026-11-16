Un focolaio di influenza aviaria è stato individuato al Parco di Monte Urpinu, a Cagliari. Nei giorni scorsi era stata registrata un'anomala mortalità tra i volatili ospitati nelle voliere della struttura. Gli accertamenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna hanno successivamente confermato la positività degli esemplari deceduti al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Si tratta di una forma particolarmente grave della malattia, caratterizzata da un'elevata capacità di contagio attraverso feci e secrezioni respiratorie, con conseguenti rischi di contaminazione ambientale e diffusione dell'infezione.

Dopo la conferma del focolaio, l'Amministrazione comunale si è confrontata con la ASL di Cagliari per individuare le misure necessarie a contenere il contagio e tutelare l'avifauna selvatica cittadina. Il Comune aveva anche presentato una proposta tecnica di protocollo sanitario alternativo, dichiarandosi disponibile a sostenere i relativi costi pur di evitare l'abbattimento degli animali.

Nel corso dell'incontro tecnico dello scorso 14 novembre 2026 e nella successiva comunicazione formale, il Servizio Veterinario della ASL ha tuttavia chiarito che la normativa europea impone procedure obbligatorie di eradicazione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, classificata come malattia di categoria A. Non sono quindi previste deroghe per il caso specifico.

L'abbattimento riguarderà esclusivamente i volatili coinvolti nel focolaio e ospitati nelle voliere in cui sono stati riscontrati i decessi. Nessun intervento interesserà invece la fauna selvatica libera, compresi i pavoni che popolano il parco.

La misura, come spiegato dall'autorità sanitaria, è necessaria per interrompere la catena di trasmissione ed evitare che il virus raggiunga le vicine aree umide di Molentargius e Santa Gilla. Una diffusione del contagio potrebbe infatti mettere seriamente a rischio l'intero patrimonio di avifauna selvatica del territorio, comprese le storiche colonie di fenicotteri rosa.

Sulla vicenda sono intervenuti con una dichiarazione congiunta il sindaco Massimo Zedda e l'assessora comunale con delega alla Gestione faunistica: “In un dialogo collaborativo con la ASL abbiamo valutato congiuntamente ogni possibile strada percorribile, compreso un protocollo sanitario a nostre spese, per contenere il contagio ed evitare il rischio gravissimo che il virus si diffondesse all’intera avifauna selvatica cittadina”, dichiarano congiuntamente il Sindaco e l’Assessora con delega alla Gestione faunistica. “La normativa europea era tuttavia chiara e obbligatoria al riguardo: se da un lato siamo riusciti fortunatamente a escludere un abbattimento generalizzato, salvaguardando ad esempio i pavoni presenti nel parco, purtroppo non è stato possibile evitare quello degli esemplari già coinvolti nel focolaio di infezione perché ospitati nelle stesse voliere in cui sono stati rinvenuti gli animali deceduti. Proviamo profondo dolore per questa perdita, ma siamo chiamati a un doveroso senso di responsabilità nel contemperare gli interessi in gioco, per mettere in salvo l'intero patrimonio avifaunistico protetto della nostra città e proteggere specie simbolo come i fenicotteri delle nostre lagune”.

L'Amministrazione comunale ha infine assicurato la collaborazione con l'autorità sanitaria per procedere rapidamente al risanamento dell'area interessata e consentirne la riapertura. Il Comune precisa che la restante parte del Parco di Monte Urpinu rimane regolarmente aperta e accessibile ai visitatori.