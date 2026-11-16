Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di aver sparato al padre al culmine di una lite. Come informa Tgcom 24 che ha riportato la notizia, la vicenda si sarebbe verificata nella tarda serata di ieri, domenica 15 novembre 2026, in un'area campestre di Orta di Atella, in provincia di Caserta.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 contro il genitore, un uomo di 53 anni. Il padre è stato raggiunto dai proiettili all'addome, riportando una perforazione intestinale, all'anca sinistra e alla caviglia destra.

Alla base del gesto ci sarebbe una presunta sottrazione di circa 300 euro da parte del padre al figlio. La vittima, sottoposta a un intervento chirurgico, è attualmente ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sempre come riporta Tgcom 24, il 17enne è stato arrestato e accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove resta a disposizione della magistratura.