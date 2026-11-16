Un cane abbandonato e legato al guardrail è stato salvato dagli agenti della Polizia stradale lungo la Statale 729, all'altezza del bivio per Berchidda, in direzione Sassari. L'animale, di taglia media e dal pelo bianco, si trovava al centro della carreggiata e rischiava di essere investito.

L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti. Arrivati sul posto, gli agenti del Distaccamento di Tempio Pausania hanno trovato il cane visibilmente impaurito, con una corda spezzata ancora legata al collo. Un elemento che ha fatto ipotizzare un abbandono volontario avvenuto poco prima.

Nonostante il buio e il traffico intenso, i poliziotti sono riusciti a mettere in sicurezza la strada e recuperare l'animale. Il cane presentava alcune escoriazioni, compatibili con un possibile investimento recente. Con il supporto della Polizia Locale e della Compagnia Barracellare di Berchidda, è stato quindi affidato al servizio veterinario per le prime cure e successivamente alla custodia del canile L.I.D.A. di Olbia.