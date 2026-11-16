Ore di angoscia per i familiari di Tommaso Deriu, scomparso da Capoterra nella mattinata di ieri, 15 novembre, senza lasciare traccia. L'allarme arriva direttamente dalla famiglia: "Al momento della scomparsa indossava jeans, un cappellino e un maglione marrone", fa sapere la sorella.

Il ragazzo non aveva con sé né telefono, né documenti o denaro. "Stiamo vivendo ore estremamente difficili - spiega la donna - e vi chiedo di aiutarci a diffondere questo appello il più possibile, nella speranza che possa raggiungere qualcuno che lo abbia visto o abbia informazioni utili per ritrovarlo".

Se qualcuno dovesse avvistarlo o avere notizie, fa sapere la famiglia, può contattare privatamente sui social la sorella Carlotta Deriu, oppure rivolgersi alle forze dell'ordine contattando il 112, indicando luogo, orario e qualsiasi altro dettaglio utile.

Una richiesta importante da parte della sorella: "Scrivetemi esclusivamente se avete informazioni utili. In questo momento non ho le forze né la possibilità di rispondere a messaggi di vicinanza, richieste di aggiornamenti o telefonate. E' una richiesta che rivolgo a tutti. Abbiamo bisogno di concentrare le nostre energie sulle ricerche".