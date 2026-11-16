È in corso il trasferimento di circa 150 migranti irregolari dal centro di accoglienza di Monastir, nel Cagliaritano. A darne notizia è Alberto Di Rubba, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, che ha collegato l'intervento ai recenti episodi di violenza e alle tensioni registrate nella struttura nelle ultime settimane.

"Dalle parole ai fatti. È in corso il trasferimento di circa 150 migranti irregolari dal centro di Monastir. Un intervento importante dopo i gravi episodi di violenza e le tensioni delle ultime settimane, sui quali ho già presentato un’interrogazione parlamentare", afferma Di Rubba.

"Nei prossimi giorni - prosegue il deputato della lega - sarò personalmente a Monastir per approfondire la situazione e confrontarmi con le autorità competenti. La nostra linea resta quella portata avanti da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno: controllo delle frontiere, contrasto all’immigrazione clandestina, lotta ai trafficanti di esseri umani e rafforzamento dei rimpatri".

"Una linea che continuiamo a sostenere con determinazione, mettendo al centro la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Un ringraziamento particolare al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni per l’attenzione riservata alla situazione di Monastir e per il costante impegno sul fronte della sicurezza e dell’immigrazione. Il trasferimento di oggi rappresenta un primo passo, ma il lavoro non si ferma. Continueremo a seguire con attenzione la situazione, affinché vengano garantite risposte concrete al territorio, sicurezza ai cittadini e condizioni adeguate per gli operatori e le forze dell’ordine", conclude Alberto Di Rubba.