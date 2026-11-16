Quella iniziata oggi, lunedì 16 novembre 2026, sarà un'altra settimana caratterizzata dal maltempo su gran parte dell'Italia, con piogge diffuse, vento sostenuto e nuove perturbazioni in transito sul bacino del Mediterraneo. A delineare lo scenario è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che prevede diversi giorni di instabilità, soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle regioni centro-meridionali.

"Oggi - afferma - le piogge si concentreranno lungo il versante tirrenico, interessando Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Sul resto dell'Italia prevarranno maggiori spazi soleggiati. I venti soffieranno sostenuti di Libeccio con raffiche stimate sui 50-60 km/h e un conseguente aumento del moto ondoso".

Per la giornata di domani sono attese ancora precipitazioni su Toscana, Lazio e Campania. Sull'arco alpino tornerà invece la neve, con fiocchi previsti a partire dai 1.800-1.900 metri di quota.

Mercoledì 18 novembre la situazione resterà instabile, soprattutto lungo il versante tirrenico centro-meridionale, dove sono previsti rovesci sparsi.

Un nuovo peggioramento è atteso infine giovedì 19 novembre, quando l'ingresso di un'ulteriore perturbazione determinerà precipitazioni localmente intense sulle regioni centro-meridionali.

Si prospetta dunque una settimana all'insegna dell'instabilità, con piogge, vento forte e condizioni dei mari in progressivo peggioramento.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 16 novembre

Cielo nuvoloso al mattino con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli o localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in leggero calo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Mari: molto mossi.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 17 novembre

Cielo nuvoloso.

Temperature: in leggero aumento

Venti: moderati da Sud-Ovest con locali rinforzi.

Mari: molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con probabili precipitazioni giovedì. Le temperature nn subiranno grosse variazioni. I venti soffieranno prevalentemente moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi. I mari saranno molto mossi.