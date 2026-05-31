Un intervento tempestivo della Capitaneria di Porto di Cagliari ha permesso il salvataggio di 47 migranti in difficoltà.

L'allarme è scattato intorno alle 4 di oggi: l'imbarcazione della Guardia Costiera ha raggiunto un gommone nel golfo di Cagliari e ha avviato le operazioni di trasferimento a bordo per poi raggiungere il Porto Canale di Macchiareddu.

Per precauzione è stato messo in preallarme il servizio del 118: le ambulanze hanno prestato i primi soccorsi ai migranti, tutti provenienti dall'Algeria, soprattutto a quelli più provati dal viaggio. Ma non sarebbero state registrate situazioni critiche sotto il profilo delle condizioni di salute.

Dopo l'identificazione delle persone - quarantatré uomini e tre donne - è cominciato il trasferimento al Cpa di Monastir.