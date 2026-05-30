Durante la mattinata di oggi, sabato 30 maggio, il Prefetto di Cagliari Paola Dessì ha accolto l'Ambasciatore della Repubblica del Kirghizistan in Italia, Ermek Omuraliev, in visita ufficiale per la prima volta in Sardegna. Durante l'incontro, l'Ambasciatore ha elogiato l'accoglienza ricevuta e ha evidenziato l'ospitalità riservata ai cittadini kirghizi presenti in gran numero in Sardegna, soprattutto per motivi lavorativi.

La conversazione ha permesso uno scambio proficuo su questioni di interesse reciproco, sottolineando i solidi legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi. Si è ribadito che la Sardegna ospita la più grande comunità kirghiza in Italia, con il 48% dei residenti kirghizi che si trovano nell'Isola e che risultano ben integrati nella società e nel mondo del lavoro.

L'incontro si è concluso con il consueto scambio di doni, in un clima di intesa e cordialità reciproca. L'Ambasciatore ha ringraziato il Prefetto per l'accoglienza calorosa ed entrambi hanno espresso la volontà di collaborare per rafforzare ulteriormente i legami tra i due Paesi, sostenendo la cooperazione nel settore commerciale e culturale e promuovendo ulteriori momenti di dialogo e condivisione.