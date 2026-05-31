Francesco Donatelli, Stefano Pais, Daniel Pezzulo e Marcello Sebis sono stati premiati dal Generale di Brigata Luigi Grasso nel corso di una visita alla Compagnia di Quartu Sant’Elena e alla Stazione Temporanea di Flumini.

I quattro militari hanno ricevuto un Encomio Semplice per il coraggio, la professionalità e la capacità di mediazione dimostrati in due distinti interventi che hanno consentito di evitare altrettante tragedie.

Tre dei riconoscimenti sono legati a un episodio avvenuto il 13 ottobre 2024 a Quartu Sant’Elena. In quell’occasione una ragazza minorenne, colpita da una profonda crisi depressiva, minacciava di lanciarsi dal balcone della propria abitazione.

Nei primi concitati momenti dell’emergenza il Vice Brigadiere Francesco Donatelli, dalla Centrale Operativa di Quartu Sant’Elena, riuscì a instaurare con la giovane un dialogo empatico, tenendola al telefono con estrema umanità fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto intervennero invece il Maresciallo Capo Stefano Pais e l’Appuntato Scelto Q.S. Daniel Pezzulo, che grazie a una ferma determinazione e a una paziente opera di persuasione riuscirono a convincere la ragazza a desistere dal gesto.

Il quarto encomio è stato conferito all’Appuntato Scelto Q.S. Marcello Sebis, all’epoca addetto alla Sezione Radiomobile di Cagliari, per un intervento avvenuto il 12 agosto 2023 nel capoluogo.

In quella circostanza il militare intervenne in soccorso di un uomo che, dopo essersi cosparso di benzina, minacciava di darsi fuoco. Attraverso una prolungata ed efficace opera di mediazione, Sebis riuscì a conquistare la fiducia dell’uomo, inducendolo a interrompere l’azione suicida.

Nel corso della cerimonia il Generale Grasso ha sottolineato come l’operato dei militari premiati abbia riscosso il plauso dell’opinione pubblica e contribuito ad accrescere il prestigio dell’Istituzione, incarnando i valori di generoso altruismo e vicinanza al cittadino che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.