Una giornata di lavoro senza sosta per i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, impegnati ieri in una lunga serie di interventi per incendi di sterpaglie e vegetazione che hanno interessato l’hinterland cagliaritano e diversi centri della provincia.

Nel corso della giornata sono state effettuate oltre venti operazioni di spegnimento, con numerose richieste di soccorso giunte alla Sala Operativa, che ha coordinato contemporaneamente gli interventi su più fronti.

La situazione più impegnativa si è registrata tra Quartu Sant’Elena e Quartucciu, nelle aree periferiche comprese tra via Guglielmo Marconi e via Segrè, dove le fiamme si sono propagate tra la vegetazione e alcuni canneti, raggiungendo via Brigata Sassari e lambendo la vecchia struttura dell’ex Fornaci.

Per fronteggiare il rogo sono state impiegate quattro squadre dei Vigili del Fuoco con mezzi fuoristrada dotati di moduli antincendio, supportate da autobotti. Nelle operazioni sono intervenuti anche il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, con il supporto di mezzi aerei, e le squadre del volontariato antincendio.

Tra gli altri interventi di maggiore rilievo della giornata figurano l’incendio sviluppatosi a Elmas, in un’area adiacente alla linea ferroviaria, e quello che ha interessato le campagne di Decimomannu, nelle zone limitrofe alla Strada Statale 130.