Non c’è pace per il territorio di Quartu Sant’Elena, dove l’emergenza incendi si sta consumando nel giro di pochissime ore all'interno dei confini comunali. Mentre le squadre erano ancora impegnate a gestire le conseguenze del rogo che ha coinvolto la vicina località di Pitz’e Serra, un nuovo focolaio è divampato a breve distanza, nell'agro della località di Fornace Picci, riaccendendo immediatamente l'allarme e costringendo i soccorritori a sdoppiarsi in una vera e propria corsa contro il tempo.

La rapidità con cui le fiamme hanno ripreso a minacciare un'altra porzione del territorio quartese ha imposto un nuovo, immediato dispiegamento di forze dal cielo e da terra. Per arginare il fronte del fuoco è stato richiesto il supporto della flotta aerea regionale: dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto si è levato in volo un elicottero, che ha raggiunto Fornace Picci per dare inizio a una serie incessante di sganci d'acqua, offrendo una copertura vitale ai presidi antincendio schierati sul campo.

Il coordinamento delle delicate manovre di spegnimento è affidato in questo momento al Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Cagliari, impegnato a tracciare le linee di contenimento per soffocare il rogo prima che possa espandersi ulteriormente. Mentre gli operatori continuano a lottare contro il fuoco in questa complicata giornata, l'intera macchina dei soccorsi resta in stato di massima allerta per monitorare una sequenza di roghi fin troppo ravvicinata.