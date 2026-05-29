L’aumento dei prezzi continua a incidere sui bilanci delle famiglie cagliaritane. Secondo uno studio realizzato da Facile.it, da inizio anno il costo generale della vita nel capoluogo sardo è cresciuto del 2%, ma alcune delle principali spese quotidiane hanno registrato incrementi ben più consistenti.

Tra le voci che pesano maggiormente sui budget familiari ci sono le bollette. Ad aprile il costo dell’energia elettrica è aumentato dell’1,8% su base annua, mentre quello del gas ha segnato un rincaro del 6,8%. Crescono anche gli affitti, con un incremento del 3,6%, così come il carburante, salito del 6%.

Non risparmiano le famiglie nemmeno i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, aumentati del 3,2% rispetto allo scorso anno.

Il quadro appare ancora più significativo se si osserva l’andamento degli ultimi cinque anni. Tra il 2021 e il 2025, infatti, l’indice generale dei prezzi a Cagliari è aumentato complessivamente del 18%, coinvolgendo gran parte delle spese essenziali sostenute dalle famiglie.

Dati che confermano come il caro vita continui a rappresentare una delle principali difficoltà economiche per molti cittadini, tra consumi quotidiani, utenze e costi legati alla casa e agli spostamenti.