Maxi controlli dei Carabinieri nel territorio della provincia di Cagliari. Negli ultimi giorni, i militari delle Compagnie di Sanluri, Carbonia, Dolianova e Villacidro hanno effettuato una serie di servizi straordinari finalizzati alla sicurezza stradale e al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, con diverse denunce e segnalazioni.

L’episodio più rilevante sul fronte della viabilità è stato registrato a Gonnosfanadiga, dove un uomo di 57 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida di un’utilitaria senza aver mai conseguito la patente. La stessa violazione era già stata contestata nei suoi confronti negli ultimi due anni. Durante il controllo sono emerse anche la mancata revisione del veicolo e l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

A Gonnesa, invece, un muratore di 49 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’alcoltest durante un controllo notturno, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito. I militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente e al sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Diversi anche gli interventi legati agli stupefacenti. A Dolianova un operaio di 58 anni è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di circa cinque grammi di marijuana e di una sigaretta artigianale contenente la stessa sostanza.

Analoga sorte per un impiegato di 29 anni controllato a Villamar, trovato con un involucro di marijuana custodito all’interno del borsello lasciato nella propria auto.

A Barumini, infine, i Carabinieri hanno segnalato due giovani, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 18, dopo il rinvenimento di una modesta quantità di marijuana. Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e un grinder utilizzato per la triturazione della sostanza.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall’Arma per garantire maggiore sicurezza sulle strade e contrastare i fenomeni legati all’uso di sostanze stupefacenti.