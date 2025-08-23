Una corsa spericolata sul lungomare del Poetto si è conclusa con una denuncia. Nella serata di ieri un 28enne a bordo di una moto da cross senza targa e senza casco ha tentato di sfuggire a una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale di Cagliari.

Alla vista degli agenti, il giovane ha effettuato una manovra repentina dandosi alla fuga in direzione Quartu Sant’Elena e ignorando l’alt intimato più volte. Ne è nato un inseguimento di alcuni chilometri, terminato solo quando il fuggitivo, costretto a fermarsi, ha tentato un’ultima disperata fuga a piedi, subito bloccata dai motociclisti della Polizia Locale.

Il 28enne, residente a Quartu e visibilmente alterato e non collaborativo, è risultato positivo all’alcoltest con valori superiori al limite di legge. Non aveva con sé documenti personali né quelli di circolazione della moto, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il mezzo, privo di omologazione e delle targhette identificative del telaio, è stato sottoposto a sequestro.

Accompagnato prima al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per il fotosegnalamento e poi al comando di via Crespellani, il giovane è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida in stato di ebbrezza. A suo carico anche una lunga serie di sanzioni per violazioni al Codice della Strada: guida senza casco, mancanza di targa e assenza di copertura assicurativa.