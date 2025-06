Un intervento lampo messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, che hanno tratto in arresto un 47enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, che sarebbe stato colto in flagrante mentre tentava di svaligiare un appartamento in ristrutturazione nel centro città.

A far scattare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, in vacanza a New York, che ha ricevuto sul cellulare una notifica di movimento dal sistema di videosorveglianza wireless installato nella casa. Collegatosi in diretta alle telecamere, ha assistito incredulo alla scena: un uomo stava rovistando tra i materiali da cantiere, all’interno della sua proprietà.

Senza perdere tempo, il proprietario ha contattato il Comando Provinciale dei Carabinieri, fornendo indicazioni precise. La pattuglia del Radiomobile si è precipitata sul posto, ha isolato le vie di fuga e ha sorpreso il ladro ancora all’opera, intento a sottrarre materiale edile.

Il colpo è fallito grazie alla combinazione tra la tecnologia e l’efficienza operativa dell’Arma. Il proprietario, a migliaia di chilometri di distanza, ha potuto seguire in tempo reale l’intervento, confermando ai militari che si trattava di un’intrusione non autorizzata.

L’arrestato è stato condotto in caserma, dove ha atteso l’udienza di convalida con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.