Quando il suo appartamento è stato avvolto dalle fiamme non ha visto altra via d’uscita, così, a Milano, una donna di 48 anni, originaria del Brasile, si è lanciata dal balcone del quinto piano, in viale Abruzzi.

La malcapitata, originaria del Brasile, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale, ma per lei non c’è stato niente da fare: è deceduta poche ore più tardi.

Gli occupanti dello stabile sono stati inizialmente evacuati a scopo precauzionale, poi sono rientrati a eccezione di quelli dell'appartamento interessato e di quelli adiacenti. Oltre alla 48enne, due persone sono ricoverate in codice verde.

Sulle cause del rogo ha avviato le indagini il Nucleo Investigativo antincendi della Lombardia.