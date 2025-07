Grave infortunio sul lavoro, questa mattina, nel cantiere della nuova SS195bis, a Capoterra. Un operaio di 39 anni, residente a Pula e dipendente di una ditta in subappalto, è precipitato da una griglia di congiunzione da un’altezza di circa sei metri e mezzo per cause ancora da accertare.

L’impatto è stato violentissimo: l’uomo ha riportato un politrauma ed è stato elitrasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Capoterra e il personale dello Spresal, che ha effettuato i rilievi per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.