Controlli straordinari dei Carabinieri nell’hinterland cagliaritano. Nella notte i militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto delle Stazioni di Monserrato, Selargius e Sinnai e della Sezione Radiomobile, hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa e al controllo della sicurezza stradale.

Nel corso dell’operazione sono state controllate circa 70 persone e oltre 40 veicoli.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti: tre uomini, di età compresa tra 19 e 52 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quali assuntori. Durante le perquisizioni personali e veicolari sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale: oltre tre grammi di hashish e due dosi di cocaina, successivamente sequestrate.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli hanno portato a diverse denunce. A Quartu Sant’Elena un operaio di 44 anni ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, con ritiro immediato della patente. Sempre nello stesso comune, un uomo di 52 anni è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore di oltre cinque volte al limite consentito: anche per lui denuncia e ritiro della patente, con il veicolo affidato al proprietario.

Emerse anche violazioni per guida senza patente. A Monserrato un 21enne è stato fermato alla guida senza aver mai conseguito il titolo: il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. A Selargius, un 36enne è stato nuovamente sorpreso senza patente, già recidivo nell’ultimo biennio: per lui denuncia a piede libero e sequestro amministrativo dell’auto.

"L’operazione rientra nell’attività ordinaria di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alle ore serali e notturne, per prevenire comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza", spiegano i Carabinieri.