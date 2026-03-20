Un Cagliari certamente più centrato rispetto a Pisa esce sconfitto dalla Domus 0-1 contro il Napoli, ma lo fa con onore. La partita la decide un gol di McTominay dopo soli due minuti di gioco, un gol abbastanza rocambolesco figlio di un inizio di partita distratto da parte di Caprile e compagni.

Il resto del match lo fa la squadra più quotata, ovvero il Napoli, che però ha il torto di non chiuderla e di tenere aperto il risultato, col Cagliari che ci ha davvero provato fino all'ultimo ad impensierire la porta di Milinkovic-Savic senza però riuscirci praticamente mai.

L'atteggiamento però è stato quello giusto e sicuramente ci fosse stata anche a Pisa questa grinta e questa determinazione il risultato sarebbe stato diverso.

Nel finale c'è stato anche l'esordio in maglia rossoblù sia di Mendy, attaccante della Primavera, sia di Raterink, l'olandese arrivato a gennaio.

Ora è in programma la sosta per le nazionali, poi il cammino dei ragazzi di Pisacane proseguirà a Sassuolo e in casa con la Cremonese, due partite da non sbagliare se non si vuole complicare ulteriormente la corsa salvezza.

FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2):Caprile; Zè Pedro (28' st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28' st Deiola) Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39' Raterink) ; Esposito (39' st Trepy), Folorunsho (20' st Kilicsoy). (12 Sherri, 24 Ciocci, 28 Zappa, 36 Grandu, 4 Mazzitelli, 27 Liteta, 30 Pavoletti, 20 Albarracin). All.: Pisacane.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, 4 Buongiorno, Olivera (39' st Juan Jesus); Politano, Lobotka (10' st Alisson Santos), Gilmour (31' st Anguissa), Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. (1 Meret, 14 Contini, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 23 Giovane, 9 Lukaku, 20Elmas). All.: Conte.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: 2' McTominay.

Ammoniti: Lobotka, Zè Pedro, Olivera, Dossena per scorrettezze. Angoli: 7-2 per il Napoli. Recupero: 2' e 5'. Spettatori: 15.620.

Pisacane: "Ho ritrovato il mio Cagliari

"Ho ritrovato il mio Cagliari - ha detto mister Pisacane al termine del match - non siamo soddisfatti, ma l'atteggiamento giusto è questo non quello di Pisa. E quindi siamo in qualche modo rincuorati, anche se senza punti. Siamo sereni". Pisacane l'ha vista così: "Peccato quel gol all'inizio, non ci è girata bene- ha detto- a Napoli avevamo perso negli ultimi secondi, questa volta nei primi secondi. E poi avevamo lasciato una squadra di top player. E questi top player ora ce li siamo ritrovati in campo". I cambi? "Volevo degli attaccanti per provare a pareggiare, non potevamo partire con tante punte, ma potevamo farlo in corsa".Gli esordi a sorpresa? "Mendy ha fatto degli ottimi progressi negli ultimi tempi, su Raterink nessuna sorpresa, abbiamo fatto in investimento e contiamo su di lui".