La Città metropolitana di Cagliari prosegue gli investimenti sulla mobilità sostenibile. Il sindaco Massimo Zedda ha annunciato sui social la realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale nell’area di Monte Claro, pensata per collegare la Cittadella della Salute con le vie Mattei e Cadello fino agli impianti sportivi, migliorando l’accessibilità tra diversi punti della città.

L’intervento nasce dalla collaborazione con l’ASL di Cagliari e l’Azienda regionale della salute ed è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si inserisce in un più ampio piano di connessione tra i parchi cittadini, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra quartieri e promuovere forme di mobilità alternative.

Nel post, il primo cittadino richiama anche l’attenzione sui disagi causati dai numerosi cantieri aperti in città, legati agli interventi sui sottoservizi: dalle reti idriche agli impianti elettrici, passando per la metropolitana leggera e le infrastrutture del gas. L’impatto su strade e asfalto è evidente in diverse zone.

Per affrontare questa situazione, l’amministrazione ha previsto un piano da 25 milioni di euro destinato alla manutenzione di strade, piazze e marciapiedi. Il progetto, già aggiudicato, prenderà il via il 1° giugno, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità urbana e ridurre i disagi per i cittadini.