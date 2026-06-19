Una storia di prontezza, rapido intervento e profondo amore nei confronti degli animali arriva oggi da Esino Lario, in provincia di Lecco, dove un cavallino di appena un giorno di vita ha già rischiato di non farcela, ma è stato fortunatamente salvato dai Vigili del Fuoco. Durante la notte scorsa è rimasto infatti intrappolato in una scarpata, impossibilitato a risalire e in condizioni di evidente pericolo.

L’intervento dei soccorsi è scattato durante la mattina di ieri, giovedì 18 giugno 2026, quando i tecnici e gli elisoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerlo in una zona particolarmente impervia, operando con precisione e rapidità per metterlo in sicurezza.

Il recupero è avvenuto tramite elicottero: un’operazione delicata, condotta con attenzione per evitare qualsiasi trauma al piccolo animale, ancora fragile e appena venuto al mondo. Una volta riportato a terra, il momento più atteso ed emozionante: il ricongiungimento con la madre, che lo ha accolto tra le sue cure.

Un lieto fine che ha strappato una lacrima a tutti i presenti. Per ringraziare i soccorritori, i proprietari hanno deciso di chiamarlo "Drago", un nome simbolico, scelto proprio in omaggio agli elicotteri dei Vigili del Fuoco che, ogni giorno, intervengono dove sembra impossibile arrivare, trasformando situazioni critiche in storie di salvezza.

Piccolo, fragile, ma già protagonista di una grande storia: benvenuto al mondo, Drago.