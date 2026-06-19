Due bambini sarebbero stati vittime di un'aggressione da parte di un cittadino nigeriano di 29 anni, regolare in Italia, che è stato poi arrestato dalla Polizia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, come riporta TgCom 14, la vicenda sarebbe avvenuta presso un parco pubblico a Brescia, dove l'indagato avrebbe improvvisamente preso per il collo i due minori presenti nel parco insieme alle loro famiglie. Uno dei bambini è riuscito a liberarsi e fuggire, mentre il secondo, di soli tre anni, sarebbe stato afferrato con violenza al collo e strattonato in un tentativo di strangolamento.

A intervenire immediatamente bloccando l'aggressore dopo una colluttazione è stato un passante che è riuscito a immobilizzare lo straniero fino all'arrivo della polizia.

L'uomo, secondo quanto riporta TgCom 24 con precedenti penali legati allo spaccio, avrebbe cercato di resistere all'arresto colpendo anche gli agenti, ed è stato accusato di lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il questore di Brescia, ha revocato il permesso di soggiorno al nigeriano e avviato le procedure per l'espulsione.