Un’altra giovane e brillante vita spezzata da un brutto male. Cagliari piange la scomparsa di Nicolò Onorato, 21 anni. Era il figlio dell’ex vicesindaco cagliaritano Maurizio Onorato.

Studente e appassionato di sport, soprattutto di calcio, Nicolò era molto conosciuto in città. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, come quello del Padre Mercedario Nunzio Masiello, della Basilica di Bonaria: “Grazie per i bei momenti vissuti insieme”.

E proprio oggi, nella Basilica di Bonaria, sono stati celebrati i funerali del giovane Nicolò. Tante le persone e gli amici che hanno voluto dargli l’ultimo saluto.