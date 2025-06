Ha raccontato di essere caduta a terra nella sua camera da letto e di aver chiesto aiuto, attirando l'attenzione di un uomo che ha forzato la porta d'ingresso. Dopo averla aiutata a rialzarsi, l'uomo e avrebbe rubato i gioielli dal mobile, del valore di circa 5000 euro, ed è fuggito. Vittima un'anziana che vive da sola a Sorso.

L'accaduto durante la serata di domenica 1° giugno, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno arrestato un uomo sospettato di furto aggravato ai danni di un'anziana in difficoltà.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al Numero di Emergenza 112 da parte di alcuni passanti, arrivando all'abitazione dell'anziana che ha riferito di aver subito il furto di gioielli in oro di grande valore affettivo.

I Carabinieri hanno avviato indagini immediate e identificato l'autore del furto grazie alle riprese di una telecamera. L'uomo è stato trovato non lontano mentre camminava per una via. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, il presunto ladro è stato trattenuto in attesa dell'udienza di convalida.