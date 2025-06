J-Ax torna in Sardegna e lo fa con un concerto in programma a Iglesias il prossimo 12 luglio. Annunciando ufficialmente l’appuntamento, il Comune di Iglesias lo ha definito il “concerto dell’estate” che anche quest’anno “conferma Iglesias come punto di riferimento per la grande musica live in Sardegna”.

J-Ax, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, si esibirà allo stadio Monteponi e l’ingresso sarà gratuito, seppure su prenotazione. E proprio i biglietti si sono volatilizzati in meno di un’ora, scatenando la delusione di qualche fan che ha esternato il proprio disappunto nel post social del Comune di Iglesias.