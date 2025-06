Un doppio attentato incendiario contro un'associazione che fornisce assistenza all'Ares, con due ambulanze date alle fiamme contemporaneamente a Cagliari e Quartucciu. Nel mirino dell'attacco l'organizzazione di volontariato Lamarck Assistance onlus, attiva da otto anni.

Si sospetta che qualcuno abbia utilizzato del liquido infiammabile per appiccare il fuoco al motore di un'ambulanza parcheggiata in via Raffa Grazia a Cagliari. Allo stesso tempo, un'altra ambulanza è stata colpita da un incendio in via Nazionale a Quartucciu, dove ha sede l'associazione.

Le autorità, tra cui agenti della squadra volante, Vigili del fuoco, Carabinieri e Radiomobile della compagnia di Quartu, sono intervenute per spegnere i roghi e avviare un'indagine sulle cause e gli autori degli attacchi. Entrambi i mezzi hanno subito danni significativi.