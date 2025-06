Quattro persone sono finite all'ospedale di San Gavino, tre per inalazione di fumo e uno per ustioni, durante il pomeriggio di ieri, lunedì 2 giugno, a Guspini, a causa di un'esplosione causata da una fuga di gas.

L'incidente si è verificato intorno alle 16:00 in un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Guido Rossa. L'incendio che ne è seguito ha arrecato danni ingenti ad alcuni appartamenti. L'intero edificio è stato evacuato.

Sul posto erano presenti quattro squadre dei Vigili del fuoco e i Carabinieri.