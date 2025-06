Una violenta lite tra corrieri è scoppiata durante la mattinata di ieri, lunedì 2 giugno, in via Sebastiano Satta a Cagliari. Intervento immediato dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. a seguito di una segnalazione, i quali hanno fermato e identificato i due contendenti, un 45enne cagliaritano e un 33enne di origine pakistana residente in città, entrambi corrieri a domicilio.

La discussione, scaturita da un disaccordo sul lavoro, è rapidamente sfociata in un alterco fisico con calci e pugni. Grazie alla pronta presenza della pattuglia, i litiganti sono stati separati e la situazione è stata riportata alla calma.

Nonostante l'intervento precauzionale del personale sanitario del 118, i due coinvolti hanno rifiutato cure mediche e nessuno ha presentato denuncia.

La Stazione Carabinieri di Cagliari – Villanova, competente per la zona, informerà l'Autorità Giudiziaria riguardo alla lite e alle decisioni dei due corrieri, lasciando a essa valutare eventuali azioni ulteriori.