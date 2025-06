Importante novità all’aeroporto di Cagliari: apre il nuovo parcheggio P5 dotato di 250 posti auto. L'area di sosta, ubicata in zona Santa Caterina, a pochi passi dal terminal passeggeri, è a disposizione degli utenti aeroportuali alla tariffa lancio di 6 euro al giorno.

"La promozione speciale, valida fino al 30 giugno, è stata concepita per invitare tutti a familiarizzare con il nuovo parcheggio, scoprire come accedervi e apprezzarne la comodità", fa sapere la società di gestione dello scalo, la Sogaer, che ha da poco lanciato la app gratuita Cagliari Airport - disponibile sugli store per iOS e Android - con funzionalità che consentono il pagamento in app dei parcheggi (con emissione fattura) e del Fast Track, l'esenzione dal pagamento del parcheggio per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta e la visualizzazione dei voli in tempo reale.

Altre innovazioni riguarderanno l'efficientamento dell'utilizzo delle aree dedicate all'utenza e di quelle riservate agli operatori aeroportuali mediante l'aggiunta di nuovi stalli al parcheggio multipiano e l'implementazione di un sistema che darà la possibilità di conoscere in tempo reale la disponibilità di posti liberi e la loro ubicazione.

"Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi aeroportuali, stiamo intervenendo su alcune aree per aumentare il comfort di chi sceglie il nostro scalo - osserva Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer - L'aggiunta di posti per la sosta servirà ad accogliere un maggior numero di auto e ci aiuterà a contrastare il pericoloso fenomeno della sosta selvaggia, sia nella rotonda d'accesso all'aeroporto che altrove".

"Il nuovo parcheggio P5 viene lanciato con la tariffa promozionale flat di 6 euro al giorno", ha aggiunto l'Ad Mereu - L'idea è di fare alcune settimane di test per capire come reagisce l'utenza che, per la sosta lunga, potrà scegliere il P5 o i già collaudati parcheggi Low Cost ed Extra Low Cost. In totale, Sogaer mette ora a disposizione di passeggeri e visitatori dell'Aeroporto di Cagliari circa 1.700 posti auto".