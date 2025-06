La notte scorsa, una pattuglia è stata inviata in centro a Sant'Antioco a causa delle segnalazioni allarmanti dei residenti che avevano udito grida provenire da una casa.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, sono intervenuti prontamente per sedare una situazione di violenza domestica che stava rapidamente peggiorando. Una volta sul posto, i militari hanno individuato un uomo di trent'anni senza lavoro, già noto alle autorità, visibilmente agitato, forse a causa di sostanze stupefacenti. L'uomo, in preda alla gelosia, stava minacciando e aggredendo l'ex compagna, reagendo violentemente anche con i Carabinieri che cercavano di identificarlo.

Dopo un momento di tensione, i militari sono riusciti a fermare l'aggressore evitando ulteriori danni e ripristinando la calma. Il trentenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato nel centro di detenzione della Compagnia di Carbonia in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattina successiva davanti al Tribunale di Cagliari.

Ancora una volta, l'intervento tempestivo e professionale dei Carabinieri ha permesso di proteggere la vittima e ripristinare la tranquillità nel quartiere.