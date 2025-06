Una violenta lite è scoppiata ieri mattina, lunedì 2 giugno, di fronte a un ristorante in largo Carlo Felice a Cagliari. Intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile in risposta a una chiamata al 112.

Secondo una prima ricostruzione, un ambulante senegalese di cinquantacinque anni, residente a Cagliari, avrebbe aggredito con calci e pugni un commerciante cinese di venticinque anni, proprietario di un negozio nella zona. La discussione, originatasi per motivi banali, si è rapidamente trasformata in un'aggressione fisica.

Il giovane ferito è stato soccorso dal personale medico del servizio di emergenza 118 e trasportato all'ospedale "Santissima Trinità", dove è attualmente sotto osservazione e le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. L'aggressore è stato identificato e portato presso gli uffici dell'Arma per i dovuti accertamenti: è stato denunciato in libertà per lesioni personali.

La Stazione Carabinieri di Cagliari - Stampace, competente per la zona, informerà l'Autorità Giudiziaria, mentre la vittima deciderà se presentare una querela nei prossimi giorni.