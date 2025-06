Un allarme è stato lanciato a Monserrato poco dopo mezzanotte di qualche giorno fa, quando una donna ha chiesto aiuto al numero di emergenza 112, segnalando che il figlio stava attaccando violentemente la compagna e minacciando entrambe con una carabina ad aria compressa.

I Carabinieri della Stazione di Monserrato sono intervenuti prontamente e hanno arrestato un operaio 41enne di Sestu, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della sua compagna e della madre.

La pattuglia che si è recata sul posto ha gestito una situazione estremamente pericolosa con grande tempestività e professionalità. Grazie alla loro pronta azione, i militari hanno fermato e disarmato l'uomo, evitando che la situazione peggiorasse ulteriormente.

La compagna, una donna di trent'anni, ha riportato lievi ferite e ha scelto di non andare in ospedale. Il presunto aggressore, invece, è stato portato al Policlinico di Monserrato per curare una piccola ferita al piede sinistro inflittagli durante l'aggressione: dimesso con una prognosi di pochi giorni, è stato subito arrestato e l'arma utilizzata è stata sequestrata.

Dopo le formalità di rito, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, il 41enne è stato trasferito alla Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida.

Questa rapida e decisa azione dei Carabinieri conferma ancora una volta la loro efficacia nel contrastare la violenza domestica e proteggere le vittime, grazie a una risposta pronta ed efficace in situazioni di emergenza.