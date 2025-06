Appena arrivato in Sardegna per godersi le spiagge e il mare, un turista proveniente dalla Lombardia si è trovato di fronte a una spiacevole sorpresa: il finestrino della sua auto era stato infranto e i bagagli erano spariti mentre si trovava in spiaggia al Poetto.

Il giovane turista ha così prontamente segnalato l'accaduto ai Carabinieri di Quartu Sant'Elena, menzionando la presenza di un localizzatore GPS nella valigia. Sfruttando le informazioni fornite dal dispositivo, i Carabinieri hanno avviato un'operazione di recupero in tempo reale dei bagagli rubati.

In poco meno di un'ora, i militari sono riusciti a individuare il presunto ladro, un uomo di sessantadue anni residente a Olbia, intento a svuotare la valigia in un cortile della periferia cittadina. L'uomo è stato immediatamente bloccato e denunciato per ricettazione. Durante la perquisizione, sono stati ritrovati e restituiti al legittimo proprietario la valigia, uno zaino, un portafogli con 200 euro e un lettore musicale.

Questa rapida azione delle forze dell'ordine conferma l'efficacia e la collaborazione operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nel garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini e ai visitatori lungo il litorale cagliaritano durante le vacanze.