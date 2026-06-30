Momenti di tensione nella serata di ieri alla stazione ferroviaria di Cagliari, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto del personale della biglietteria, che aveva segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica intento a colpire violentemente la vetrata degli sportelli.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il protagonista della vicenda, un 33enne impiegato, avrebbe perso il treno e, per questo motivo, avrebbe preteso con atteggiamento aggressivo l’immediato rimborso del titolo di viaggio.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata durante le operazioni di identificazione. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità per poi scagliarsi contro i Carabinieri, insultandoli e spintonandoli nel tentativo di sottrarsi al controllo. I militari sono infine riusciti a bloccarlo.

Al termine degli accertamenti il 33enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per il rifiuto di indicare la propria identità personale. Ultimate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna.