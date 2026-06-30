Momenti di grande apprensione alle prime luci dell'alba a Palau per un incendio scoppiato in un'abitazione al piano terra e che ha minacciato un intero stabile. Intorno alle ore 5:30 del mattino, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Arzachena sono intervenuti d'urgenza in viale delle Ferrovie.

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed evacuato i densi fumi che avevano rapidamente invaso i locali, per poi mettere lo stabile in sicurezza. L'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse agli appartamenti circostanti.

I due occupanti dell'abitazione risultavano già all'esterno all'arrivo della squadra dei Vigili del fuoco. Al termine delle operazioni di bonifica, lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile a causa dei danni riportati. Oltre al personale del 115, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Palau, i Carabinieri e la Polizia. Le cause sono in corso di accertamento.