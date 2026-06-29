Con il giuramento pronunciato davanti al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, Mahamoud Idrissa F Boune è diventato ufficialmente cittadino italiano. La cerimonia si è svolta questa mattina a Porta Terra, dove amici e conoscenti hanno voluto partecipare al momento di festa.

Nato a Kidal, in Mali, Mahamoud vive ad Alghero dal 2013. Dopo il decreto della Presidenza della Repubblica ottenuto lo scorso maggio, oggi ha completato l’iter per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Mediatore culturale, responsabile del dipartimento immigrati della Cgil e presidente dell’Alto Consiglio dei Maliani in Italia, Mahamoud è impegnato da anni nelle attività di integrazione e supporto alla comunità dei suoi connazionali.

La sua, viene ricordato, è stata una migrazione complessa e segnata da un viaggio difficile attraverso diversi Paesi dell’area subsahariana.

Nel corso della cerimonia il sindaco Raimondo Cacciotto ha ringraziato Mahamoud per il lavoro svolto quotidianamente a favore dell’inclusione sociale e dell’integrazione. Presenti a Porta Terra anche alcuni suoi connazionali, tra cui atleti della Pallacanestro Alghero, che hanno voluto condividere con lui il momento del giuramento.