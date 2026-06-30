Sabato 4 luglio il Parco Parodi di Quartu Sant’Elena si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla cultura e alle tradizioni dell’Isola con “Di de Festa”, la quarta edizione della Rassegna Folkloristica Sarda organizzata dalla Pro Loco di Quartu Sant’Elena. Un appuntamento che, a partire dalle ore 21, riunirà gruppi folk, musicisti e appassionati provenienti da numerosi centri della Sardegna per celebrare il patrimonio identitario dell’Isola.

Tra i territori che saranno rappresentati: Quartu Sant’Elena, Siliqua, Domusnovas, Selargius, Cagliari, Quartucciu, Sinnai, Uta, Villanova Truschedu, Gonnesa, Cabras, Samassi, Villaurbana, Castelsardo, Villaspeciosa, Dolianova e Settimo San Pietro. I gruppi sfileranno e si esibiranno indossando gli abiti tradizionali, offrendo al pubblico un suggestivo viaggio tra storia, colori e identità.

La serata sarà impreziosita dal suono delle launeddas del musicista Stefano Cara di Quartu Sant’Elena. Ad accompagnare l’evento saranno inoltre il Tenore Murales di Orgosolo e Novas Antigas e Rita Farci di Quartu Sant’Elena.

A condurre la manifestazione sarà Giuliano Marongiu. L’intera serata sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live, permettendo di seguire l’evento anche a chi non potrà essere presente.

Organizzata dalla Pro Loco di Quartu Sant’Elena, la manifestazione gode del patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, del patrocinio e del contributo del Comune di Quartu Sant’Elena e del sostegno dell’Ente Pro Loco Sardegna.