Dal primo luglio scatteranno le chiusure parziali di alcuni ascensori pubblici nel Comune di Cagliari a causa delle elevate temperature. Le limitazioni interesseranno tre impianti cittadini e resteranno in vigore fino a nuovo avviso.

Nel dettaglio, l’ascensore delle Scalette Santa Chiara sarà fermo ogni giorno dalle 14.30 alle 20.30. Quello dell’Unione Sarda, nella parte alta, sarà sospeso quotidianamente dalle 10 alle 13, fascia che nelle giornate con allerta caldo verrà estesa fino alle 17. Stop anche per l’ascensore del Bastione Saint Remy, che non sarà operativo dalle 11 alle 15.15, con possibile prolungamento fino alle 18 in caso di alte temperature.

Le misure sono contenute in un ordine di servizio disposto per ragioni di sicurezza legate all’ondata di calore che sta interessando il capoluogo. Il provvedimento tiene conto dei limiti tecnici di funzionamento degli impianti, in particolare delle temperature raggiunte all’interno dei vani corsa e dei locali tecnici, che potrebbero compromettere sia il corretto funzionamento degli ascensori sia la sicurezza degli utenti.

Restano comunque attivi percorsi alternativi tramite il trasporto pubblico, utili per collegare il quartiere di Castello con il resto della città.

Il Comune di Cagliari fa sapere inoltre che sono allo studio soluzioni tecniche per ridurre le temperature e consentire un utilizzo più ampio degli impianti durante l’estate. Gli orari di chiusura potranno variare in base all’evoluzione meteo.